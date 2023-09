Die Auszeichnung würdigt die schnell wachsende Akzeptanz von MESTEC durch NetSuite-Kunden und seine Dynamik als die weltweit am schnellsten wachsende MES-Lösung

MESTEC freut sich, auf der diesjährigen Oracle CloudWorld Conference den Oracle Global Leaders ISV of the Year Award entgegenzunehmen. Mit einem jährlichen Wachstum von über 50 ist MESTEC führend in der Kategorie Fertigungssoftware und begrüßt einige der innovativsten und wertvollsten Hersteller der Welt auf seiner bahnbrechenden SaaS-MES-Plattform. Der primäre Fokus von MESTEC auf die Unterstützung von Herstellern bei der Leistungssteigerung bei mehr als 80 wichtigen Fertigungs-KPIs sowie die schnelle Implementierungszeit treiben die Migration der Kunden auf die Plattform voran.

MESTEC ist Teil der Eyelit Group, einem aufstrebenden Marktführer im Bereich der Plattformen für Fertigungssoftware. Zusammen mit der hochmodernen Fertigungssoftware von Eyelit erfreuen sich die beiden Plattformen einer besonders starken Nachfrage in der Halbleiter-, Automobil-, Medizintechnik-, Luftfahrt- und Verteidigungs-, Batterie- und Solarindustrie. Die Plattformen unterstützen alle wichtigen Fertigungsabläufe, einschließlich Anlagenverwaltung, Integration von Fabriken und Anlagen, Automatisierung, Fertigungsausführung (MES), Rezepturverwaltung, Qualitätsmanagement, Planung, Terminierung und Geschäftsprozessmanagement. Die offene und flexible Architektur der Plattformen ermöglicht eine nahtlose Integration mit Oracle NetSuite und anderen geschäftskritischen Unternehmensanwendungen.

"Das MESTEC-Team freut sich sehr über diese Auszeichnung, da sie unsere Fortschritte bei der Unterstützung der Kunden während der Neuausrichtung der Fertigungssoftware auf schnelle Bereitstellung, einfache Integration und rasche Wertschöpfung durch verbesserte Leistung und neue Effizienz anerkennt", so Mark Carleton, CEO. "Wir haben unsere SaaS-Architektur voll ausgeschöpft, sodass unsere Kunden in der Lage sind, innerhalb weniger Tage in den Echtbetrieb zu gehen, anstatt den traditionellen mehrmonatigen, komplizierten und teuren Bereitstellungsprozess für herkömmliche Fertigungssoftwarelösungen zu durchlaufen. Es war lohnend zu sehen, wie Oracle NetSuite-Kunden die sofortige Integration von Fertigungsdaten mit Finanz- und Betriebsdaten realisiert haben, und wir freuen uns auf die Vertiefung unserer Partnerschaft."

Über MESTEC

MESTEC ist die weltweit am schnellsten wachsende Plattform für Fertigungssoftware (MES), die vielen der wertvollsten und innovativsten Marken der Welt dabei hilft, ihre Fertigungsleistung in einer ständig wachsenden Zahl von Branchen deutlich zu verbessern. MESTEC unterstützt führende Hersteller dabei, signifikante Verbesserungen in den Bereichen Advanced Planning und Scheduling, Asset Performance Management, Qualität und Compliance, KPIs in der Fertigung, Bestandskontrolle und Personalmanagement zu erzielen. Der SaaS-Ansatz von MESTEC stellt sicher, dass Verbesserungen schnell, ohne Vorlaufkosten und in kürzester Zeit umgesetzt werden können.

