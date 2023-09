Shanghai (ots/PRNewswire) -Während der Huawei Connect 2023 veranstaltete Huawei einen kommerziellen Marktgipfel mit dem Titel "Join Hands with Partners to Accelerate Intelligence for SMEs" (Schließen Sie sich mit Partnern zusammen, um Geschäftsintelligenz für KMU zu beschleunigen). Auf diesem Gipfel berichtete Huawei über seine Erfolge bei der Restrukturierung von Marketing-, Service- und F&E-Systemen. Das Unternehmen hat die Entwicklung des kommerziellen Marktes beschleunigt und mehr als 20 neue Produkte und Lösungen für sechs Branchen veröffentlicht, um KMU bei ihrer digitalen und intelligenten Transformation zu unterstützen.Im ersten Halbjahr 2023 erzielte Huawei ein enormes Wachstum bei der Anzahl seiner Partner und Kunden sowie beim Gesamtumsatz im kommerziellen Markt. Bob Chen, Vize-Präsident von Huawei Enterprise BG und Präsident des Handels- und Vertriebsgeschäft, berichtete, dass Huawei dank der Unterstützung von Partnern und Kunden erste Erfolge bei der Transformation des kommerziellen Marktes erzielt hat. Huawei wird die Fähigkeiten der Marketing- und Servicesysteme kontinuierlich verbessern und Prozesse und IT-Tools optimieren. Das Unternehmen wird tiefgehende Einblicke in Kundenszenarien und -anforderungen erhalten und marktfähige Produkte und Lösungen entwickeln, die auf den Anforderungen der Partner für unkomplizierte Verkäufe, Lieferung und O&M basieren.Peter Zhang, Direktor der kommerziellen Geschäftsabteilung von Huawei Enterprise BG, zusammen mit Cheng Jian, Generaldirektor des Regierungs- und Unternehmensbereichs der Huawei Datacom-Produktlinie, Liu Yue, Direktor für optischen Zugang für Regierungen und Unternehmen der Huawei Optical Produktlinie, Ge Qiancheng, Direktor für Huawei Data Storage Industry Development, und Fu Jie, Direktor für Huawei Intelligent Collaboration Partners, brachten mehr als 20 marktfähige neue Produkte und Lösungen für Branchen wie Bildungswesen, Gesundheitswesen, kommerzielle Anlagen, Fertigung, ISP und Kleinstunternehmen sowie KMU vor.Die Zukunft ist jetzt. Huawei heißt weitere Partner willkommen, sich uns anzuschließen. Mit marktfähigen Produkten und Lösungen, IT-Plattformen und starken Organisationen und Teams können wir gemeinsam die digitale und intelligente Transformation von KMU unterstützen und Win-Win-Ergebnisse auf dem kommerziellen Markt erzielen.Um mehr über die Lösungen von Huawei für den kommerziellen Markt zu erfahren, klicken Sie bitte auf: https://e.huawei.com/en/industries/commercial-market.hwebgcomms@huawei.comKontakt:hwebgcomms@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2220022/image_986294_39269973.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2220023/image_986294_39270398.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-beschleunigt-die-weiterentwicklung-des-kommerziellen-marktes-und-hilft-kmu-bei-ihrer-digitalen-und-intelligenten-transformation-301937838.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5611499