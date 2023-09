Das Basismodell des iPhone 15 von Apple hat in diesem Jahr fast doppelt so lange Lieferzeiten wie sein Vorgänger, was auf eine hohe Nachfrage nach den neuesten Handys des Unternehmens hinweist. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Daten von Counterpoint Research. Kunden, die das iPhone 15 Pro Max möchten, müssen so lange warten wie nie.Laut Counterpoint beträgt die Lieferzeit für das iPhone 15 in den USA zehn Tage, im Vergleich zu sechs Tagen für das Vorgängermodell, das letztes Jahr eingeführt ...

