AMADEUS FIRE AG: Amadeus FiRe beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 5 Prozent des Grundkapitals



25.09.2023 / 20:30 CET/CEST

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG IN DEN, INNERHALB DER ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DES GELTENDEN RECHTS DARSTELLEN WÜRDE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Frankfurt/Main, 25. September 2023. Der Vorstand der Amadeus FiRe AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Amadeus FiRe-Aktionären ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 285.903 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien der Amadeus FiRe AG (ISIN DE0005093108) zu unterbreiten. Dies entspricht einem Anteil von bis zu 5,00% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Angebotspreis je zum Rückkauf angebotener Amadeus FiRe-Aktie beträgt EUR 112,50 und entspricht einem Aufschlag von rund 7,5%, bezogen auf den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Die zu erwerbenden Aktien können zu allen im Rahmen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 genannten Zwecken verwendet werden und unter anderem auch eingezogen werden. Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot beginnt am 27.09.2023 und endet am 17.10.2023 um 24:00 Uhr (MESZ). Sofern im Rahmen des Rückkaufangebots mehr als 285.903 Amadeus FiRe-Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, wobei Angebote mit Stückzahlen bis zu 100 Aktien bevorrechtigt angenommen werden. Die weiteren Einzelheiten des Rückkaufangebots sind in der Angebotsunterlage enthalten, die am 25.09.2023 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.amadeus-fire.de) im Abschnitt "Investor Relations / Aktienrückkauf 2023" und anschließend unverzüglich im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden wird. Darüber hinaus wird die Gesellschaft eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage auf ihrer Internetseite (www.amadeus-fire.de) im Abschnitt "Investor Relations / Share Repurchase 2023" veröffentlichen. WICHTIGER HINWEIS: Diese Mitteilung und alle in diesem Zusammenhang veröffentlichten Materialien sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung in den, innerhalb der oder aus den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Ländern bestimmt, in denen dies eine Verletzung des geltenden Rechts dieser Länder darstellen würde. Sie sind nicht an Personen gerichtet oder zur Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines Staates, Landes oder anderen Hoheitsgebiets sind oder sich dort aufhalten, in dem die Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Nutzung der Mitteilung und jeglicher hiermit zusammenhängenden Materialien gegen geltendes Recht verstoßen oder eine Registrierung oder Zulassung jeglicher Art in einem solchen Hoheitsgebiet erfordern würde. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Amadeus FiRe AG

Jan Hendrik Wessling Investor Relations

Tel: +49 (69) 96 876-180

Investor-Relations@amadeus-fire.de



