Zins- und Konjunktursorgen haben dem deutschen Aktienmarkt einen schwachen Auftakt in die neue Börsenwoche eingebrockt. Während der DAX rund ein Prozent verlor und mit Ach und Krach über der 15.400-Punkte-Marke schloss, verlor der SDAX sogar 1,3 Prozent an Wert. Nur neun Aktien hielten sich im Plus.Nach der starken Entwicklung in den letzten Wochen hat auch der Gewerbeimmobilienriese Aroundtown seinen Höhenflug fortgesetzt. Zeitweise notierte die Aktie bei 2,00 Euro und damit mehr als 100 Prozent ...

