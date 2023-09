FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire will bis zu fünf Prozent des derzeitigen Grundkapitals zurückkaufen. Der Angebotspreis für bis zu 285 903 Anteilscheine liege bei 112,50 Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mit. Zuvor waren die Papiere bei 102 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.

Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen die Amadeus-Aktien in einer ersten Reaktion kräftig in die Höhe und notierten bei 110 Euro. Die zu erwerbenden Papiere können zu allen im Rahmen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 genannten Zwecken verwendet werden und unter anderem auch eingezogen werden./he/ajx