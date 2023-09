EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

LION E-Mobility AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023



25.09.2023 / 22:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zug (Schweiz), 25. September 2023 - Ad-hoc: LION E-Mobility AG, ein börsennotiertes Unternehmen für die Entwicklung und Produktion von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, gibt heute aufgrund der jüngsten Entwicklungen eine Anpassung ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bekannt unter Beibehaltung eines positiven Ausblicks und weiterhin gute Wachstumsaussichten.

Das Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz zwischen

EUR 55 Mio. und EUR 65 Mio. im Vergleich zur ursprünglichen Guidance von EUR 70 Mio. bis EUR 80 Mio. Der angepasste Ausblick stellt immer noch ein zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahr dar.

Die Anpassung der Prognose resultiert unter anderem aus dem Konkurs eines potenziellen Neukunden. Trotz der aktuellen Herausforderungen dieses Kunden bleibt LION E-Mobility AG hinsichtlich der zukünftigen Zusammenarbeit optimistisch. Der Grund liegt darin, dass der Kunde der Ansicht ist, dass, sobald die finanziellen Hürden überwunden sind und eine Lösung gefunden wurde, die Möglichkeit künftiger Aufträge vielversprechend bleibt.

LION E-Mobility AG teilt ferner mit, dass diese Anpassung der Prognose keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen haben wird. Das Kerngeschäft des Unternehmens floriert weiterhin, und der bestehende Kundenstamm weist ein solides Wachstum auf.

LION E-Mobility AG versichert seinen Stakeholdern, dass diese Änderung keinen Einfluss auf die langfristigen Aussichten des Unternehmens haben wird. Der kürzlich erfolgte Produktionsstart gibt LION E-Mobility AG die Möglichkeit, an den langfristigen Wachstumstrends der Branche teilzuhaben.



Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION Smart North America Inc. , der LION E-Mobility North America Inc. und der LION Smart Production GmbH.



www.lionemobility.com



Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG.



LION E-Mobility AG

Alessio Basteri

Vewaltungsratspräsident

LION E-Mobility Investor Relations

Frank Scho¨nrock

Phone: +49 (0) 1737025315

E-Mail: frank.schoenrock@lionemobility.com | ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.





Ende der Insiderinformation



25.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com