Im Vergleich zu Standardkits von QIAGEN bis zu 62% weniger Kunststoff und bis zu 58% weniger Pappe eingesetzt // Zwei Neuzugänge im wachsenden QIAwave-Portfolio: QIAwave RNeasy Plus Mini Kit und QIAwave DNA/RNA Mini Kit // QIAGEN hat sich zum Ziel gesetzt, Einsatz von Kunststoff zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen

VENLO, Niederlande, Sept. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Erweiterung seiner umweltfreundlicheren QIAwave-Produktlinie um zwei neue Nukleinsäure-Extraktionskits bekannt gegeben: Bei dem QIAwave RNeasy Plus Mini Kit und dem QIAwave DNA/RNA Mini Kit handelt es sich um umweltfreundlichere Versionen des RNeasy Plus Mini Kit und des All DNA/RNA Mini Kit.



Mit diesen Kits sollen Forscherinnen und Forscher eine nachhaltigere Alternative zu den QIAGEN-Standard-Kits erhalten - bei gleichbleibend hoher Qualität und identischer Chemie.

Für die QIAwave-Kits werden bis zu 62% weniger Kunststoff und bis zu 58% weniger Pappe benötigt als für die beliebtesten Kits von QIAGEN zur Extraktion von DNA, RNA und Plasmid-DNA aus biologischen Proben. Damit sind sie eine nachhaltigere Alternative für Labore. Bei der QIAwave-Produktlinie handelt es sich um die ersten Kits, bei denen sowohl recycelter Kunststoff als auch platzsparende chemische Konzentrate zum Einsatz kommen. Die Produkte enthalten weniger Komponenten und nutzen Abfallröhrchen aus 100% recyceltem Kunststoff sowie passende Pufferkonzentrate in kleineren Flaschen. Die kompakteren Kits und ihre neuen Verpackungsformen führen dazu, dass weniger Pappe für die Verpackung benötigt wird.

"Die neuen QIAwave-Kits erweitern nicht nur unser umweltfreundlicheres Produktangebot. Sie bekräftigen auch unser erklärtes Ziel, Forscherinnen und Forscher bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu unterstützen und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Wir bei QIAGEN sind stets auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, leistungsstarke und umweltfreundlichere Lösungen zu kombinieren", so Dr. Thomas Schweins, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN.

Bryce Carpenter, Research Specialist an der University of Pennsylvania, erklärt: "QIAwave liefert dieselben großartigen Ergebnisse bei geringerem Materialeinsatz und weniger Abfall - und das völlig unkompliziert. Hochgerechnet auf ein gesamtes Labor dürften die Vorteile und Einsparungen sogar noch größer sein."

Mehr Informationen zum QIAwave-Portfolio, inklusive eines Rechners zur Ermittlung der Kunststoff- und Pappe-Einsparungen im Vergleich zu QIAGEN-Standard-Kits, gibt es hier: https://www.qiagen.com/sustainability/environment/more-sustainable-products

Das QIAwave RNeasy Plus Mini Kit steht für eine neue Generation der RNA-Extraktion: Mit ihm lässt sich hochreine und ergiebige Gesamt-RNA durch integrierte gDNA-Entfernung aus einer Vielzahl an Kulturen und leicht lysierbaren Gewebetypen isolieren. Das QIAwave DNA/RNA Mini Kit ermöglicht eine gleichzeitige Aufreinigung genomischer DNA und Gesamt-RNA aus jeder Zell- oder Gewebeprobe mit einer separaten Elution der aufgereinigten DNA und RNA.

Die beiden Neuzugänge der QIAwave-Produktlinie ergänzen die zuvor auf den Markt gebrachten Produkte QIAwave RNA Mini Kit, QIAwave DNA Blood & Tissue Kit und QIAwave Plasmid Miniprep Kit im wachsenden QIAGEN-Portfolio umweltfreundlicherer Lösungen.

QIAGEN arbeitet daran, seinen Kunststoffverbrauch zu senken. Hierzu hat das Unternehmen beispielsweise Styropor-Boxen für den Kühlversand durch recycelbare Alternativen aus Stroh und andere Formen von Kunststoffverpackungen durch umweltfreundlichere Optionen ersetzt. 2022 verringerte QIAGEN seinen Plastikverbrauch beim Transport um 16,5% und übertraf damit deutlich den gesetzten Zielwert von mindestens 9%.

Ein reduzierter Kunststoffverbrauch ist nur ein Aspekt der Nachhaltigkeitsinitiativen von QIAGEN. Das Unternehmen ist eines von wenigen aus dem Bereich Pharma, Life Sciences und Biotechnologie mit einer wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielsetzung, die von der "Science Based Targets"-Initiative (SBTi) bestätigt wurde. QIAGEN hat sich verpflichtet, das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 zu erreichen, wobei 2020 als Referenzjahr herangezogen wird. Das Engagement von QIAGEN für Nachhaltigkeit wurde von zahlreichen auf diesen Bereich spezialisierten Rating-Agenturen anerkannt. So erhielt das Unternehmen unter anderem den "Prime"-Status der Ratingagentur ISS ESG und ein A-Rating von MSCI ESG.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und - 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Corporate

Kontakte QIAGEN:

Investor Relations Public Relations John Gilardi

Phoebe Loh +49 2103 29 11711

+49 2103 29 11457 Thomas Theuringer

Daniela Berheide +49 2103 29 11826

+49 2103 29 11676 E-Mail: ir@QIAGEN.com (mailto:ir@QIAGEN.com) E-Mail: pr@QIAGEN.com (mailto:pr@QIAGEN.com)