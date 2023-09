Eine aktuelle Studie beschäftigt sich mit der Hypothese, dass Prozesse im Magnetfeld der Erde zur Bildung von Wasser auf der Mondoberfläche beitragen könnten. Die könnten mehr über die Entstehung des Mondes verraten. Eine kürzlich in Nature Astronomy veröffentlichte Studie der University of Hawaii (UH) im gleichnamigen US-Bundesstaat windet sich den Fragestellungen rund um die Suche nach Wassereis auf der Mondoberfläche. Dass es Wasser in den permanent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...