Dragon's Dogma 2 gewinnt Auszeichnung in der Kategorie "Future"

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Monster Hunter Rise: Sunbreak mit dem Grand Award und Resident Evil 4 mit dem Award for Excellence in der Kategorie "Games of the Year" der Japan Game Awards: 2023 (organisiert von der Computer Entertainment Supplier's Association) ausgezeichnet wurde, während sich Dragon's Dogma 2 einen Award in der Kategorie "Future" sichern konnte. Die Auszeichnungen wurden bei der Tokyo Game Show 2023 bekannt gegeben, die vom 21. bis 24. September stattfand.

Der Gewinner des Grand Award Monster Hunter Rise: Sunbreak ist eine umfangreiche Premium-Erweiterung von Monster Hunter Rise. Das Spiel, das sich weltweit über 6,1 Millionen Mal*1 verkauft hat, wurde für seine Inhalte wie neue Schauplätze, Monster und noch völlig neue Jagdaktionen gepriesen. Capcom verfolgt das Ziel, den Umsatz langfristig durch Initiativen wie strategische Preisgestaltung zu steigern.

Das mit dem Award for Excellence ausgezeichnete Resident Evil 4 ist ein Remake des bahnbrechenden Originals von 2005. Sowohl Fans der Serie als auch Neueinsteiger lobten das Spiel, da es die Faszination des Originals aufgreift und zugleich ein neues Spielerlebnis ermöglicht. Dies spiegeln auch die kumulierten weltweiten Verkaufszahlen des Titels wider, die bereits 5 Millionen Einheiten*2 überschritten haben. Capcom strebt an, die Verkaufszahlen des Titels weiter zu steigern, indem am 21. September Separate Ways als zusätzlicher herunterladbarer Story-Inhalt veröffentlicht wird. Außerdem steht der Start von Resident Evil 4 VR Mode kurz bevor ein kostenloser herunterladbarer Inhalt, mit dem die Spieler die Hauptkampagne des Spiels auf PlayStationVR®2 erleben können.

Darüber hinaus gewann Dragon's Dogma 2 einen Preis in der Future Division. In dieser Kategorie stimmen die Spieler über die kommenden Titel ab, die sie mit größter Spannung erwarten. Die spielbaren Demoversionen des Titels zogen schon kurz nach Eröffnung die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

Capcom wird weiterhin dafür einsetzen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Spielentwicklungsfähigkeiten dafür einsetzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu entwickeln.

Übersicht der Awards

Games of the Year Division

Award Titel Plattform*3 Grand Award Monster Hunter Rise: Sunbreak Nintendo Switch, PC Award for Excellence Resident Evil 4 PlayStation®5 system, PlayStation®4, Xbox Series X|S, PC

*3 Die Liste enthält nur Plattformen, für die die Titel während des Preisverleihungszeitraums der Japan Game Awards erhältlich waren.

Future Division

Award Titel Plattform Recipient Dragon's Dogma 2 PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC

Produktinformationen

Titel Monster Hunter Rise: Sunbreak Genre Action-Rollenspiel Veröffentlichungsdatum Nintendo Switch, PC: 30. Juni 2022 Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4: 28. April 2023

Titel Resident Evil 4 Genre Survival-Horror Veröffentlichungsdatum 24. März 2023

Titel Dragon's Dogma 2 Genre Open-World-Action Veröffentlichungsdatum Wird noch bekanntgegeben

*Nintendo Switch ist ein Handelszeichen von Nintendo Co. Ltd.

*PlayStation ist ein eingetragenes Handelszeichen von Sony Computer Entertainment Inc.

*Microsoft, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox Series X|S sind Handelszeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtloser Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

