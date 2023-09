EQS-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Vertrag

Eckert & Ziegler unterzeichnet strategisch bedeutsamen Vertrag zur Lieferung von Lutetium-177 mit POINT Biopharma



25.09.2023 / 23:17 CET/CEST

Berlin, 25.09.2023. Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700, SDAX) hat heute mit POINT Biopharma Global Inc. ("POINT", NASDAQ: PNT) einen Vertrag über die Lieferung von trägerfreiem Lutetium-177 (n.c.a.177Lu) unterzeichnet. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem gesamten Umsatzvolumen von mehr als 100 Mio. €. Der Vertrag steht noch unter dem Vorbehalt, dass die Validierung des von Eckert & Ziegler produzierten Lutetium-177 mit dem vorgesehenen Präparat erfolgreich abgeschlossen wird. POINT verfügt über mehrere Lutetium-177 basierte, klinische Entwicklungskandidaten darunter ein Kandidat zur Behandlung von metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakrebs. Das erwartete Umsatzvolumen der Vereinbarung basiert auf der Annahme einer erfolgreichen Marktzulassung eines Lutetium-177 basierten, klinischen Entwicklungskandidaten von POINT in der Zukunft. Für den Ausbau seiner Herstellungskapazitäten plant Eckert & Ziegler rund 10 Mio. € in den eigenen Standort Wilmington (MA) zu investieren. Damit positioniert Eckert & Ziegler sich als wichtiger Lieferant für Lutetium-177 im schnell wachsenden Markt der Radioligandentherapie. Die strategisch bedeutsame Vereinbarung soll ab 2023 erste Umsätze generieren und unter der Voraussetzung, dass die Produkte von Point eine Marktzulassung erhalten, substanzielle Erträge erwirtschaften. Dieser Liefervertrag über Lutetium-177 ist eine Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit und ergänzt den im April 2023 verkündeten Liefervertrag über Actinium-225. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



