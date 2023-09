Accum macht mRNA-Impfstoffe besser. Um diese Behauptung zu untermauern, hat Defence Therapeutics eine Vergleichsstudie durchgeführt und Ende September vielversprechende Ergebnisse vermeldet: In der Untersuchung hat Accum die Zahl der Antikörper im Vergleich zu einem mRNA-Impfstoff ohne Accum verdoppelt. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass die flexible Technologie, die als Krebs-Vakzin und Chemotherapeutikum in den nächsten Monaten in zwei Phase-1-Studien überführt werden soll, künftig auch mRNA-Impfstoffen Beine machen kann. Worauf es in den kommenden Wochen und Monaten ankommt und wieso Defence Therapeutics längst im Visier potenzieller Käufer ist.

