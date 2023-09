Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio wird wieder schwächer - und dies sogar deutlich. Die Chinesen mussten gleich zu Beginn der neuen Handelswoche mit dem Minus von annähernd - 2 % eine weitere Schlappe hinnehmen. Schon in den Tagen zuvor, etwa am Freitag und vor allem am Donnerstag der vergangenen Woche war es für die Aktie von Nio deutlich abwärts gegangen. Die Chance auf eine klare Erholung schwächt sich etwas ab. Nio war zuletzt am ...

