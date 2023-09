Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Nikola-Aktie hat die Investoren am Wochenbeginn durch eine beeindruckende Kurssteigerung von 9,7 % auf 1,36 USD überrascht. Trotz dieses fulminanten Auftakts zeigt ein Blick auf die vergangenen fünf Handelstage einen negativen Trend: Die Aktie verlor 11,7 % an Wert. Sie bewegt sich in einem schwierigen Marktumfeld, in dem die Blicke vor allem auf die kurzfristigen Bewegungen gerichtet sind. Doch diejenigen, ...

