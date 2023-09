Der Schweizer Versicherer entscheidet sich für die Guidewire InsuranceSuite (Guidewire Cloud) mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und sich für die Zukunft zu wappnen

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen (Vaudoise), einer der wichtigsten privaten Schweizer Versicherer, und Guidewire (New Yorker Börse: GWRE) gaben bekannt, dass die Vaudoise für den Betrieb ihres Kernsystems die Guidewire InsuranceSuite verpflichtet, die auf Guidewire Cloud betrieben wird.

Die Vaudoise wird die InsuranceSuite in mehreren Phasen umsetzen, angefangen mit der Abwicklung von Schadenfällen für ihre Motorfahrzeug-Branche. Anschliessend erfolgt die Einführung in alle Vermögengeschäfte für die Schadenbearbeitung und die Policenverwaltung.

«Wir haben uns für Guidewire als robuste und agile Cloud-Plattform entschieden, um unsere operativen Prozesse zu verbessern und die Digitalisierung unseres Unternehmens für unsere Kundinnen und Kunden und unsere Mitarbeitenden voranzutreiben», erklärt Stanislas Bressange, Chief Transformation Officer bei der Vaudoise. «Durch den Einsatz von Guidewire in der Cloud profitieren wir von einer technischen Grundlage, die zuverlässig und dank regelmässigen Updates erweiterbar ist, und stärken gleichzeitig unsere Geschäftskontinuität.»

«Unsere Geschäftsstrategie hängt von unserer Fähigkeit ab, moderne Technologien einzusetzen, uns zukunftsfähig aufzustellen und uns an veränderte Marktnachfragen anzupassen», so Patrick Streit, Direktor Departement Vermögensversicherungen bei der Vaudoise. «Mit Guidewire möchten wir unseren Beraterinnen, Beratern, Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bieten, indem wir die Markteinführungszeit von flexiblen Produkten verkürzen.»

«Die Vaudoise ist bekannt für ihren personalisierten Ansatz und für ihr Verständnis der Kundenbedürfnisse in einer genossenschaftlichen Kultur mit einem klaren Schwerpunkt auf nachhaltige Initiativen und soziales Engagement», sagte Will McAllister, Managing Director EMEA, Guidewire. «Wir freuen uns, dass die Vaudoise als erste Kundin in der DACH-Region Guidewire Cloud als Plattform gewählt hat, um weiterhin die besten Produkte und Dienstleistungen für die spezifischen Bedürfnisse ihrer Agenturen und Kundinnen und Kunden anzubieten.»

Über die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. weiter. Im Jahr 2022 hat sie so CHF 36 Millionen verteilt. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Über Guidewire Software

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen. Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Mehr als 540 Versicherer in 40 Ländern von Start-ups bis hin zu den grössten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt nutzen die Software-Lösungen von Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1600 erfolgreichen Projekten unterstützt durch das grösste Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de. Folgen Sie uns auch auf X (früher: Twitter) und LinkedIn.

Notiz: Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/de/legal-notices/.

