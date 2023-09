Mit einem Plus von fast 50% lief es für die Booking-Aktie (WKN: A2JEXP) in diesem Jahr bisher sehr gut. Doch nun sorgt eine geplatzte Übernahme für einige Unruhe. Wie wirkt sich das auf den Konzern aus? Und was müssen Aktionäre jetzt wissen? Booking vorgestellt Booking Holdings bietet weltweit Online-Reservierungen für Reisen und Restaurants sowie damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt die Webseiten Booking.com, Rentalcars.com, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...