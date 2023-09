EQS-News: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: GJ 2022/2023: Zweitbestes Ergebnis in VERBIO-Historie



26.09.2023 / 08:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GJ 2022/2023: Zweitbestes Ergebnis in VERBIO-Historie

EUR 240,3 Mio. EBITDA in 2022/23

Net Cash von 57,4 Mio. zum 30.06.2023 aufgrund von Wachstumsinvestitionen

Dividendenvorschlag von EUR 0,20 pro Aktie

Leipzig, 26. September 2023 - Vor dem Hintergrund der volatilen Rohstoffmärkte und im Kontext des außerordentlich erfolgreichen Ergebnisses im Vorjahr konnte VERBIO im Geschäftsjahr 2022/23 ein gutes Ergebnis erzielen: Das EBITDA lag mit EUR 240,3 Mio. im zuletzt prognostizierten Korridor und ist damit das zweitbeste Ergebnis in der VERBIO-Historie. Die Prognose wurde aufgrund der rückläufigen Biodieselpreise u.a. wegen vermutlich falsch gekennzeichneten Biodieselimporten aus Asien bei rollierenden forward Rohstoffbezügen am 27. April 2023 auf eine Größenordnung von EUR 240 Mio. angepasst. Der Konzernumsatz 2022/23 belief sich auf EUR 1.968,3 Mio. (GJ 2021/22: EUR 1.812,5 Mio.) und erreichte damit knapp die EUR 2,0-Mrd.-Marke. Der Anstieg der Umsatzerlöse ist überwiegend auf den Anstieg der Verkaufsmengen sowohl für Biodiesel als auch für Bioethanol im Geschäftsjahr zurückzuführen. Das Nettofinanzvermögen lag aufgrund von Wachstumsinvestitionen und Steuerzahlungen mit EUR 57,4 Mio. deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 284,1 Mio.

Q4 2022/23: Das Bioethanol-/Biomethansegment erzielt positive Ergebnisse, während das Biodieselsegment durch asiatische Importe beeinträchtigt wird

Im vierten Quartal erreichte VERBIO einen Umsatz von EUR 447,0 Mio. (Q4 2021/22: EUR 575,0 Mio.) und ein EBITDA von EUR 26,8 Mio. (Q4 2021/22: EUR 188,4 Mio.), nach EUR 443,6 Mio. Umsatz und EUR 43,2 Mio. EBITDA im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23. Die weitere Erholung im Segment Bioethanol glich den Rückgang im Segment Biodiesel teilweise aus und verdeutlicht die Vorteile von VERBIOs Produktportfolio.

Im Segment Biodiesel erwirtschaftete VERBIO einen Umsatz von EUR 266,4 Mio., 32 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums (Q4 2021/22: EUR 392,0 Mio.) und 14 Prozent unter dem des Vorquartals (Q3 2022/23: EUR 357,4 Mio.). Hauptgrund hierfür sind stark rückläufige Biodieselpreise u.a. durch mutmaßlich falsch gekennzeichnete asiatische Biodieselimporte, wobei der zeitliche Verzug zwischen Ein- und Verkauf das Ergebnis zusätzlich belastete. Die attraktiv gepreisten THG-Prämien und Koppelprodukte stabilisierten das Ergebnis, sodass die Rohertragsmarge nahezu ausgeglichen war. Das EBITDA lag somit bei EUR -10,3 Mio. (Q3 2022/23: EUR 24,5 Mio.; Q4 2021/22: EUR 104,8 Mio.).

Im Segment Bioethanol/Biomethan verzeichnete VERBIO aufgrund der Erstkonsolidierung von South Bend Ethanol (SBE) Anfang Mai und der Steigerung der Verkaufsmengen von BioCNG und BioLNG eine positive Umsatzentwicklung gegenüber dem dritten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 2022/23 (Q4 2022/23: EUR 180,6 Mio., Q3 2022/23: EUR 133,8 Mio.). Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Ethanol blieben nahezu stabil. Rückläufige Getreideeinstandspreise sowie der Verkauf von zusätzlicher THG-Quote aus Biomethan wirkten sich positiv auf das EBITDA aus, sodass VERBIO ein EBITDA-Wachstum von 107% auf EUR 36,2 Mio. gegenüber dem Vorquartal (Q3 2022/23: EUR 17,5 Mio.) erreichte. Das organische EBITDA-Wachstum betrug in rund 89%. Im Vorjahresvergleichszeitraum (Q4 2021/22: EUR 83,0 Mio.) profitierte VERBIO von deutlich höheren Marktpreisen für Ethanol (+ EUR 508 pro Tonne Bioethanol) bei nur geringfügig höheren Getreideeinstandspreisen und niedrigeren Energiekosten (EBITDA Q4 2021/22: EUR 83,0 Mio.).

Vertiefung unserer Strategie

Im vierten Quartal investierte VERBIO EUR 120,5 Mio. in Sachanlagen. Die Investitionssumme hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht (Q4 2021/2022: EUR 40,5 Mio.). Neben dem Erwerb von South Bend Ethanol betrafen die Investitionen im Wesentlichen die US-Anlagen, die Erweiterung der Anlagen und Tankstelleninfrastruktur in Deutschland sowie in geringem Umfang den neuartigen Produktionsprozess zur Herstellung von Basischemikalien aus Rapsölmethylester (Biodiesel). Die erworbene Bioethanolanlage in den USA wird sukzessive in eine VERBIO-Bioraffinerie umgebaut.

Das Nettofinanzvermögen lag zum 30.06.2023 bei EUR 57,4 Mio. (30.06.2022: EUR 284,1 Mio.), die Eigenkapitalquote bei 70,3 % (30.06.2022: 72,5 %).

Der Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung im Februar 2024 vorschlagen, eine Dividende in unveränderter Höhe von EUR 0,20 je dividendenberechtigte Aktie auszuschütten. Die finanziellen Mittel sollen gezielt für die anstehenden Investitionen bereitgehalten werden.

Ausblick: "Pioneering green Solutions!"

Vor dem Hintergrund der Dekarbonisierungs- bzw. Defossilisierungsziele im Verkehr und der neu entstehenden Märkte in der Industrie ist ein erhebliches Marktwachstum im Bereich CO2-arme Rohstoffe und Produkte zu erwarten. Dieses Marktwachstum wird VERBIO durch den internationalen Ausbau und die Optimierung bestehender sowie neuer Produktionskapazitäten für verschiedene erneuerbare Moleküle in Form von Greenfield- und Brownfield-Investitionen aktiv begleiten.

Trotz der weiterhin bestehenden Unsicherheiten in Deutschland im Geschäftsjahr 2023/24 aufgrund der asiatischen Biodieselimporte rechnet der Vorstand mit einem im Branchenkontext positiven Ergebnis. VERBIO hat bereits bewiesen, dass das Unternehmen dank wettbewerbsfähigem Geschäftsmodell und innovativen Technologien auch in herausfordernden Zeiten attraktive Ergebnisse erzielen kann. Der Vorstand erwartet für das bereits angelaufene Geschäftsjahr 2023/24 eine weiterhin hohe Auslastung im Biodieselsegment. Durch die Verdopplung der Kapazitäten für fortschrittlichen Biodiesel wird die jährliche Gesamtkapazität im Geschäftsjahr 2023/24 auf 710.000 Tonnen (vorher: 660.000 Tonnen) angepasst. Für die kanadische Biodieselproduktion bestehen für das Geschäftsjahr 2023/24 Verträge, die eine auskömmliche Marge garantieren. Im Bioethanolsegment wird sich der Hochlauf der Anlage in Nevada bemerkbar machen. Neben den zusätzlichen Ethanolkapazitäten in South Bend (250.000 Tonnen) ist die Ethanolanlage in Nevada bereits vollständig in der jährlichen Gesamtkapazität von 800.000 Tonnen (vorher: 300.000 Tonnen) Bioethanol berücksichtigt. Allerdings wird die Anlage in Nevada erst im Geschäftsjahr 2024/25 volle Auslastung und damit volle Profitabilität erreichen. Dasselbe gilt für die kürzlich in Betrieb genommene Biomethananlage in Nevada. Auch in Deutschland wird die jährliche Biomethankapazität aufgrund von Effizienzsteigerungen nach oben angepasst. In Summe wird sich für das Geschäftsjahr 2023/24 dadurch eine jährliche Produktionskapazität von 1.980 GWh (vorher: 1.300 GWh) ergeben. Es wird eine mittlere Auslastung bei einem deutlichen Wachstum der Produktionsmengen erwartet. Um volle Auslastung der VERBIO-eigenen Tankstelleninfrastruktur bei sukzessiver Erweiterung gewährleisten zu können, geht der Vorstand derzeit davon aus, dass sich die Biomethanmengen im Bestand zunächst weiter aufbauen.

Unter Zugrundelegung des aktuellen Absatz-, Rohstoff- und Energiepreisniveaus, der angestrebten Produktionsauslastung sowie den weiterhin zu erwartenden Unsicherheiten geht der Vorstand davon aus, im Geschäftsjahr 2023/24 ein EBITDA in der Größenordnung von EUR 200 Mio. bis EUR 250 Mio. zu erzielen. Aufgrund der geplanten hohen Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten und in neue Wachstumsfelder wird ein Rückgang des Net Cash auf eine Größenordnung von EUR -150 Mio. bis EUR -110 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres erwartet.

"Mit dem zweitbesten Ergebnis der VERBIO-Geschichte im Geschäftsjahr 2022/23 haben wir erneut gezeigt, dass wir die uns bietenden Opportunitäten am Rohstoff- und Absatzmarkt nutzen und den Herausforderungen im Biokraftstoffmarkt mit unserem breiten Produktportfolio begegnen. Das werden wir auch im bereits angelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 tun," sagt Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender der VERBIO AG. "Wir begrüßen, dass die EU Mitte August endlich eine Untersuchung zu groß angelegtem Betrug in den Biodiesel-Lieferketten von Südostasien nach Europa gestartet hat. Es geht um Beträge in Milliardenhöhe. Unter diesen herausfordernden Marktbedingungen, der kriselnden gesamtwirtschaftlichen Situation in Europa und der Kostenbelastung durch die ambitionierten Wachstumsprojekte in Nordamerika das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt zu haben, ist eine großartige Leistung. Unsere Internationalisierungsstrategie in Nordamerika und Indien waren wegweisende gute Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen unsere Wachstumsgeschwindigkeit weiter erhöhen, um die wachsende, globale Nachfrage nach unseren Biomassemolekülen befriedigen zu können."

Der ausführliche Geschäftsbericht 2022/23 und ein für das Geschäftsjahr 2022/23 veröffentlichter gesonderter nichtfinanzieller Konzernbericht zum Geschäftsjahresabschluss sind ab 08:30 Uhr abrufbar unter: https://www.verbio.de/finanzberichte .

VERBIO Kennzahlen

in Mio. EUR FY 21/22 FY 22/23 yoy Q3 22/23 Q4 22/23 qoq Produktion Biodiesel (t) 574.031 610.509 6% 153.149 154.267 1% Bioethanol (t) 264.101 317.613 20% 65.566 109.364 67% Biomethan (MWh) 884.959 1.078.053 22% 271.476 284.449 5% Umsatz 1.812,5 1.968,3 9% 443,6 447,0 1% Segment Biodiesel 1.269,7 1.367,4 8% 308,2 266,4 -14% Segment Bioethanol 531,3 590,5 11% 133,8 180,6 35% EBITDA 503,3 240,3 -52% 43,2 26,8 -38% EBITDA Marge 27,8% 12,20% -16 pp 9,7% 6,0% -4 pp Segment Biodiesel 298,4 152,7 -49% 24,5 -10,3 -142% EBITDA Marge 23,5% 11,20% -12 pp 7,9% -3,90% -12 pp Segment Bioethanol 202,3 84,3 -58% 17,5 36,2 107% EBITDA Marge 38,1% 14,30% -24 pp 13,1% 20,1% +7 pp

in Mio. EUR 30.06.2022 30.06.2023 +/- Nettofinanzvermögen 284,1 57,4 -80% Eigenkapitalquote 72,5% 70,3% -2 pp

Über VERBIO

Wir bei VERBIO machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn, Indien, den USA und Kanada beschäftigen wir mehr als 1.000 Mitarbeitende. Unser Leitsatz "Pioneering green solutions" fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dabei verbinden wir globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg, gesellschaftlicher Verantwortung und Versorgungssicherheit. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. VERBIO übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

26.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com