Wer noch Zweifel am neuesten Verkaufssignal bei der Nel ASA Aktie hatte, wurde zum Wochenstart eines Besseren belehrt: Phasenweise verlor die Wasserstoff-Aktie prozentual an Wert. Am Ende des Handels an der Osloer Börse war ein Minus von 7,9 Prozent auf 9,16 Norwegische Kronen zu sehen. Das Tagestief für Nels Aktienkurs wurde bei 8,87 Norwegische Kronen ...

