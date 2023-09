HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5290 auf 5160 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach drei Jahren mit einer mäßigen Aktienkursentwicklung habe der Konsumgüterhersteller die Phase der Erholung von der Kosteninflation großteils hinter sich, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun sollte sich der Fokus auf das organische Umsatzwachstum, die operativen Margen und Barmittelausschüttungen an die Aktionäre verschieben. Der neue Chef Hein Schumacher könne diesbezüglich frühere Erfolge vorweisen und dürfte den operativen Rückstand auf Konkurrenten aufholen. Auch die umfangreiche Veräußerung von Aktivitäten sei nicht ausgeschlossen, und die Bewertung habe deutlich Luft nach oben./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

