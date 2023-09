Das Instrument 2R3 US75615P1030 REATA PHARMA INC. 0,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 27.09.2023

The instrument 2R3 US75615P1030 REATA PHARMA INC. 0,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.09.2023 and ex capital adjustment on 27.09.2023



Das Instrument O3X CA3794281053 GL.WELLNESS STRATS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 27.09.2023

The instrument O3X CA3794281053 GL.WELLNESS STRATS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.09.2023 and ex capital adjustment on 27.09.2023

