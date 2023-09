The following instruments on XETRA do have their first trading 26.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.09.2023Aktien1 CA74260Q1028 Principal Technologies Inc.2 CA57773Y2096 Maxim Power Corp.3 KYG912241083 TUHU CAR Inc.4 CA00723H1082 Adobe Inc. CDR5 US07178A1088 BAWAG Group AG ADR6 GB0059337583 Deltex Medical Group PLC7 US8245511055 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ADR8 CA04051N1096 Arizona Gold & Silver Inc.9 US3433894090 Flotek Industries Inc.10 GB00BNTVWJ75 Synthomer PLC11 CA98936C1068 Zenith Energy Ltd.Anleihen1 DE000A351ZT4 Deutsche Börse AG2 FR001400KZP3 Société Générale S.A.3 US91324PEU21 UnitedHealth Group Inc.4 DE000A3510K1 Deutsche Rohstoff AG5 XS2696780464 Royal Bank of Canada6 US00138EAV65 Corebridge Global Funding7 DE000A351ZR8 Deutsche Börse AG8 US45138LBJ17 Idaho Power Co.9 BE0002967488 KBC Bank N.V.10 USH42097EN39 UBS Group AG11 USH42097EQ69 UBS Group AG12 DE000A351ZS6 Deutsche Börse AG