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RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF Chart 1 Jahr
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RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
26.09.2023 | 08:30
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 26

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.8047 USDIE00BLRPQH3125 September 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.9402USDIE00BLRPQJ5425 September 2023

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF2.2428USDIE00BJXRZ27325 September 2023

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF5.9457USDIE00BJXRZJ4025 September 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.1646USDIE00BLRPRQ9625 September 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.3218USDIE00BLRPRR0425 September 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.7758USDIE000HJV1VH325 September 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.4674USDIE000QRNAC6625 September 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF5.0036USDIE000RMSPY3925 September 2023

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF4.6025USDIE000PY7F8J925 September 2023

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 4.8220USDIE000QUCVEN925 September 2023

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© 2023 PR Newswire
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