Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet. Der ATX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,66 Prozent und 3.137,93 Punkten. Der breiter gefasste ATX prime fiel um 0,78 Prozent auf 1.583,73 Zähler. Auch an anderen europäischen Märkten ging es zum Wochenbeginn nach unten. Belastet wurden die Börsen von Zinserhöhungs- und Konjunktursorgen. Der ifo-Index zeigte eine leichte Verschlechterung des Geschäftsklimas in Deutschland. Zudem befürchtet auch die EZB-Chefin Christine Lagarde weiter eine anhaltend schwache Konjunktur, wie sie am Montag in einer turnusmäßigen Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments sagte. Lagarde ...

