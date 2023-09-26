- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 26 (28) EUR - 'HOLD'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 107 (113) EUR - 'OVERWEIGHT' - UBS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 55 (57) EUR - 'BUY' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5160 (5290) PENCE - 'BUY'- MORGAN STANLEY HEBT BARCLAYS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 230 PENCE- MORGAN STANLEY HEBT PRADA AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 58 HKD- MORGAN STANLEY SENKT ITALGAS AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 5,40 EUR- MORGAN STANLEY SENKT RICHEMONT AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - MORGAN STANLEY SENKT RICHEMONT-KURSZIEL AUF 138 (180) CHF- PEEL HUNT HEBT BRITVIC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1000 (920) PENCE- RBC STARTET BARRATT MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 550 PENCE- RBC STARTET BERKELEY MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 4950 PENCE- RBC STARTET CREST NICHOLSON MIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...