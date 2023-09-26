Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 26.09.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 674 internationalen Medien
Das M&A-Übernahmekarussell dreht sich im Psychedelika-Sektor immer schneller!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL1006 | Ticker-Symbol: SHL
Xetra
26.09.23
09:15 Uhr
47,250 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
DAX
1-Jahres-Chart
SIEMENS HEALTHINEERS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
47,55047,58009:31
47,55047,57009:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PRADA
PRADA SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PRADA SPA5,365-3,07 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG47,2500,00 %
SYMRISE AG89,20+0,59 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.