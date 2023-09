Der DAX tut sich am Dienstag zunächst schwer, die positiven Vorgaben von der Wall Street in steigende Kurse umzusetzen. Am Montag schlossen die Indizes an der Wall Street im Plus und beendeten eine mehrtägige Negativserie. Aktuell notiert der deutsche Leitindex 0,3 Prozent leichter bei 15.359 Zählern. Zum Wochenauftakt rutschte er unter die 200-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend vorgibt. Die nächsten Ziele im DAX liegen bei 15.000 Zählern und, sofern auch diese Marke unterlaufen wird, bei ...

