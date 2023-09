Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung und das Kursziel von 75,00 Euro für Andritz. "Wir halten die Andritz-Aktie für massiv unterbewertet", so die Experten. Auch für EVN sind die Baader-Analysten positiv gestimmt und bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 34,2 Euro. "Wir glauben immer noch, dass es eine falsche Vorstellung von der Bewertung der EVN gibt, was sich in ihrem bemerkenswert niedrigen EV/EBITDA-Verhältnis von etwa 2,5x widerspiegelt," so die Analysten.

