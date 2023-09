Während die Europäische Zentralbank den Leitzins in der vorletzten Woche um weitere 25 Basispunkte angehoben hatte, gab es in den USA eine Zinspause. Beides war im Vorfeld erwartet worden so dass es bis dahin auch keine Überraschungen gab. Optimisten hatten sich allerdings gewünscht, dass FED-Chef Jerome Powell Hinweise auf ein Ende der steigenden Zinsen erkennen lässt. Die Realität sah allerdings anders aus!Noch kein Ende der steigenden Zinsen!Im Prinzip hatte Jerome Powell keine wirklichen Neuigkeiten ...

