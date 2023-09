Das Sportunternehmen PUMA erweitert die regionale Reichweite seiner Nachhaltigkeits-Initiative "Voices of a RE:GENERATION" über die USA und Europa hinaus und begrüßt die indische Influencerin für nachhaltige Mode Aishwarya Sharma in dem Projekt.

Aishwarya wird Teil der Gen-Z Umweltschützer, die PUMA helfen, seine Nachhaltigkeitsaktivitäten zu kommunizieren. Aishwarya wohnt in Delhi, Indien, und will die Modeindustrie nachhaltiger gestalten. Sie hat sich einen Namen gemacht, indem sie auf internationalen Kongressen wie etwa der COP27 über Frauenrechte, Mode, Soziale Medien und Klimawandel gesprochen hat.

Seit April dieses Jahres gibt PUMA mit der Initiative Voices of a RE:GENERATION jungen Aktivist*innen die Möglichkeit, zusammen mit anderen wichtigen Stakeholdern die Bereiche aufzuzeigen, in denen das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsinitiativen verbessern kann. Die Voices hatten bereits die Möglichkeit, mit der Vorstands- und Managementebene von PUMA die Fortschritte und Herausforderungen der FOREVER.BETTER. Nachhaltigkeitsstrategie zu besprechen. Die Voices waren auch Teil von RE:GEN Reports, der Podcast-Serie zu PUMAs Nachhaltigkeitsbericht, mit der ein junges Publikum über PUMAs 10FOR25 Nachhaltigkeitsziele informiert werden soll. Der Podcast wurde als eine Konsequenz der PUMA Conference of the People 2022 erstellt. Vertreter der Gen-Z hatten dort kritisiert, dass Nachhaltigkeitskommunikation nicht auf die Bedürfnisse der jungen Generation abgestimmt sei.

Die weiteren Voices of a RE:GENERATION sind:

Der amerikanische Upcycler Andrew Burgess

Der deutsche Nachhaltigkeits- und Gesundheitsvlogger Luke Jaque-Rodney

Die französische bildende Künstlerin und Kreativberaterin Jade Roche

Alice Aedy ist nach einvernehmlicher Entscheidung nicht mehr Teil der Initiative.

Aishwarya Sharma ist ab September Teil der Initiative Voices of a RE:GENERATION und wird auf die Möglichkeiten und Herausforderungen eingehen, die PUMA bei seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat und konkrete Vorschläge machen, wie sich das Unternehmen verbessern kann. Sie wird die Nachhaltigkeitsthemen auch an indisches Publikum kommunizieren.

"Es ist meine Leidenschaft, als Nachhaltigkeitsinfluencerin Bewusstsein zu schaffen," sagte Aishwarya. "Ich glaube, es ist wichtig für die Menschen auf der ganzen Welt, zu erfahren, was wirklich in Sachen Nachhaltigkeit geschieht. Die Partnerschaft mit PUMA gibt mir wichtige Einblicke, wie ein großes Unternehmen mit so einem extrem wichtigen und komplexen Thema umgeht. Ein Mitspracherecht zu bekommen, wie PUMA Nachhaltigkeit kommuniziert, ist auch eine großartige Möglichkeit, Veränderung voranzutreiben und ein Vorreiter der ganzen Industrie zu sein. Darauf freue ich mich schon sehr."

