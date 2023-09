FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Siltronic von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 111 Euro angehoben. Die Experten sehen in den Aktien des Waferherstellers laut einer am Dienstag vorliegenden Studie nun ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Vor dem Morgengrauen sei es immer am dunkelsten, hieß es. Und mit einem Aktienkurs nahe am Buchwert bei gleichzeitiger Bodenbildung der Preise für DRAM-Speicher sei das weitere Rückschlagsrisiko überschaubar./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 01:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 01:06 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000WAF3001