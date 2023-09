Der Tiergarten Schönbrunn verlängert die 2019 gestartete Zusammenarbeit mit Andritz bei der Aufbereitung des Rohbambus für die Pandas. "Der Tiergarten liefert den Bambus vorzerkleinert an und wir mahlen das Material in speziellen Maschinen, sogenannten Dispergiermaschinen, in unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum für Fasern in Graz", erklärt Denis Jozic, Technologie-Manager bei Andritz.. Die Bestellungen für speziell aufbereiteten Bambus reichen bis weit in die Zukunft. "Pro Lieferung erhalten wir meistens 500 Kilo Bambus, die wir dann manuell auf das Förderband legen. Jeder im Zentrum hilft mit, wenn wir den Bambus zweimal durch die Dispergieranlage laufen lassen. Bei der Aufbereitung von Fasern nehmen wir gern jede ...

