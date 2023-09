Göttingen (ots) -Sycor ordnet ein, welche SAP-Entwicklungen für Unternehmen jetzt wichtig sind und wie sie reagieren sollten. Ein Rückblick auf die DSAG-Jahreskongress in Bremen.SAP im Mittelpunkt: Vergangene Woche trafen sich Vertretende der SAP, Partner und anwendende Unternehmen auf dem jährlichen DSAG-Jahreskongress in Bremen. Das Motto "wunderbar wandelbar" spiegelt die Vielfalt der SAP-Themen gekonnt wider, doch drei Themen stachen für die Experten des IT-Dienstleisters Sycor besonders hervor: S/4HANA, Nachhaltigkeit und IT-Security. Auf Wunder darf man bei diesen Themen nicht hoffen, sagen die SAP-Profis von Sycor. Vielmehr müssen Unternehmen unbedingt jetzt die richtigen Strategien entwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben.1. Investitionen für IT-Security sind so hoch wie nieDie Sicherheit der eigenen Systeme ist wichtiger denn je, denn die Gefahr von außen wird immer größer, das merken auch SAP-Anwendende. Deshalb nahm dieses Thema auf dem diesjährigen DSAG- Jahreskongress einen großen Platz ein. Das ERP-System ist das Gehirn eines Unternehmens und damit besonders schützenswert. Aber was ist mit der Infrastruktur drumherum? Sicherheit muss immer ganzheitlich betrachtet werden, finden die IT-Beratenden der Sycor: Anwendungen und Infrastruktur sind immer voneinander abhängig und verbunden. Insofern erfordert es ein Gesamtkonzept. Für eine umfassende Sicherheits-Strategie müssen alle schutzbedürftigen Bereiche analysiert werden. Die Bandbreite reicht dabei vom Schutz der Infrastruktur - selbst gehostet oder in der Cloud - bis hin zur Funktionstrennung im ERP-System, um die Möglichkeit von betrügerischen Aktivitäten zu erschweren.2. Nachhaltigkeit wird zum kritischen Erfolgsfaktor in UnternehmenBisher wurde das Thema Nachhaltigkeit vor allem im Kontext der ökologischen Verantwortung gesehen, nun kommt seit einiger Zeit noch der wirtschaftliche Aspekt dazu. Kunden fordern von Lieferanten zunehmend Nachweise über einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und machen dies oft zur Bedingung von Geschäftsbeziehungen. Es ist abzusehen, dass auch der Gesetzgeber Unternehmen immer mehr in die Pflicht nimmt, nicht nur nachhaltig zu handeln, sondern dies auch nachzuweisen. Gute Beispiele hierfür sind das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) oder das ESG-Reporting (Environmental-, Social- und Governance-Reporting). Den zunehmenden Fokus und Bedarf sieht die SAP bei ihren Kunden täglich und unterstützt deshalb mit Lösungen u.a. für das ESG-Reporting. Mit externer Hilfe geht's oftmals noch schneller: Denn die erforderlichen Daten sind meist nicht nur im ERP (Enterprise Resource Planning), sondern in den unternehmensinternen Silos verteilt, zeigen die Kundenprojekte der Sycor.3. Wechsel auf S/4HANA dominiert die ThemenweltSeit der ersten Ankündigung des Wartungsendes (Ende 2027) für die SAP Business Suite beschäftigt sich jeder SAP-Kunde mit S/4HANA: Einige haben die Umstellung schon durchgeführt, einige stecken mittendrin und noch viel mehr haben die Umstellung noch vor sich, das machten auch die unterschiedlichen Perspektiven auf dem DSAG-Jahreskongress deutlich. Dabei zeigen die bisherigen Erfahrungen: Eine Umstellung auf S/4HANA darf kein reines IT-Projekt sein, vielmehr geht es darum, die Vorteile von S/4HANA in Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen umzuwandeln. Unbedingt einzuplanen dabei sind nicht nur interne Ressourcen, sondern auch eine externe Beratung. Schon jetzt sind unabhängige Dienstleister stark gefragt. Deshalb gilt es schon jetzt, die richtigen Partner zu finden und langfristig zu buchen. Denn: Je näher der Umstieg rückt, desto größer werden voraussichtlich auch die personellen Engpässe. Die Sycor-Experten raten, das zeitkritische Thema zeitnah anzugehen und eine Herangehensweise zu wählen, die das Unternehmen ganzheitlich berücksichtigt und die Vorteile für das Kerngeschäft in den Mittelpunkt stellt. 