Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Aktionäre der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") (ISIN DE000A2LQ850/ WKN A2LQ85) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 22. September 2023 zu allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 99,63 Prozent den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...