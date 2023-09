Der Plan von Nissan, ab Anfang 2023 in Europa nur noch neue Elektroautos und e-Power-Hybride auf den Markt zu bringen, hat kein Jahr gehalten. Ab sofort wollen die Japaner nur noch reine Elektroautos neu vorstellen - damit spätestens 2030 der letzte Hybrid verkauft wird. Nissan verabschiedet sich in Europa bei neuen Modellen vom Hybridantrieb e-Power und wird ab sofort nur noch reine Elektroautos neu auf den europäischen Markt bringen. Ab 2030 will ...

