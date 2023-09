Die TUI-Aktie kommt immer stärker unter die Räder. Nachdem der Tourismus-Titel am gestrigen Montag ein neues Allzeit-Tief bei 5,21 Euro markiert hat, rauschen die Papiere am zweiten Handelstag der Woche weiter in die Tiefe und unterschreiten eine psychologisch wichtige Marke. Grund dürfte vor allem die schlechte Verfassung des Marktes sein. Nachdem die Aktie zuletzt mehrfach daran gescheitert ist, die an dieser Stelle mehrfach erwähnte 5,63er-Hürde (DER AKTIONÄR berichtete) nachhaltig zu überwinden, ...

