Mercedes-Benz führt gemeinsam mit Mastercard In-Car-Payment für Verkaufsstellen ein

Kunden können künftig mit Fingerabdruck-Sensor im Auto an mehr als 3.600 Tankstellen in Deutschland bequem und sicher digital bezahlen

Als weltweit erster Automobilhersteller integriert Mercedes-Benz die Technologie Mastercard Secure Card on File for Commerce Platforms für Onlinezahlungen in seine Fahrzeuge

Mercedes-Benz Kundinnen und Kunden in Deutschland können ab sofort direkt über ihr Fahrzeug den Tankvorgang starten und digital per Fingerabdruck bezahlen. Die Eingabe einer PIN oder die Authentifizierung über ein mobiles Endgerät ist nicht länger erforderlich. Damit sind Zahlungen nun auf eine denkbar einfache Weise möglich, die das Autoerlebnis noch komfortabler gestaltet. Durch den nativen In-Car-Payment Service Mercedes pay+ wird das Auto selbst zum Zahlungsmittel. In Verbindung mit dem integrierten Fingerabdrucksensor des Infotainmentsystems MBUX wird eine biometrische Zwei-Faktor-Authentifizierung ermöglicht. Das digitale Bezahlen ist mit Mastercard Debit- und Kreditkarten in aktuellen Mercedes-Benz Modellen möglich.1

Mit der Autorisierung von Zahlungen per Fingerabdruck an einer Tankstelle wird der erste Anwendungsfall für natives In-Car-Payment am Point of Sale eingeführt. Zudem ist Mercedes-Benz der weltweit erste Automobilhersteller, der die Secure Card on File for Commerce Platform von Mastercard ins Auto integriert. Um die sensiblen Zahlungsinformationen zu schützen, werden beim Bezahlen die Transaktionsdaten durch einmalig zugewiesene Kryptogramme2 verschlüsselt.

"Mit Mercedes pay+ erleichtern wir unseren Kundinnen und Kunden den Alltag. Von nun an können sie ihre Tankrechnung direkt vom Auto aus mit ihrem Fingerabdruck bezahlen einfach, sicher und bequem. Ein intuitiver Bezahlvorgang und ein erstklassiges Kundenerlebnis legen das Fundament für den Erfolg von digitalen Angeboten. Wir sind Pioniere bei nativem In-Car-Payment und arbeiten bereits an der Integration weiterer Dienstleistungen", so Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG.

Wie eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag von Mastercard ergab, würden rund die Hälfte der 18- bis 39-Jährigen direkt über das Infotainment-Display Dienstleistungen und Waren bestellen und bezahlen. Die Befürworter möchten In-Car-Payment vor allem für alltägliche Dienstleistungen rund ums Auto nutzen: 60 Prozent würden ihre Tankrechnung oder das Aufladen von Elektrofahrzeugen direkt über das Auto bezahlen.

"Digitale Zahlungen sind zunehmend ausgereift, und Verbraucherinnen und Verbraucher sind offen für neue Technologien, die sich nahtlos in ihre täglichen Erfahrungen und Aktivitäten einfügen", berichtet Jorn Lambert, Chief Digital Officer bei Mastercard. "Wir freuen uns sehr, dass Mastercard mit seiner Zahlungstechnologie wesentlich dazu beitragen kann, das Einkaufserlebnis in den Fahrzeugen von Mercedes-Benz noch sicherer, smarter und intelligenter zu gestalten. Wir werden unsere gemeinsamen Anstrengungen fortsetzen, um weitere Innovationen in diesem Bereich in Deutschland und weltweit voranzutreiben."

Christopher Miller, Emerging Payments Analyst bei Javelin, fügt an: "Dieser Schulterschluss von Mastercard und Mercedes-Benz zur Ermöglichung nativer In-Car-Payments an Tankstellen ist ein großer Schritt in Richtung eines nahtlosen und vollständig integrierten Zahlungsökosystems, das die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher, die erforderlichen Informationen und die Zahlungsdaten zusammenführt, um die Reibungsverluste bei Bezahlvorgängen zu minimieren und zugleich die Sicherheit zu gewährleisten. Die Ankündigung unterstreicht die zentrale Rolle von Zahlungserlebnissen, die von Anfang bis Ende integriert sind von der Authentifizierungshardware im Fahrzeug über die Berechnung von Kraftstoffkosten und -bedarf bis hin zum E-Mail-Versand von Belegen. Wirklich differenzierte Zahlungsströme werden die Verbraucherinnen und Verbraucher von neuen Technologien wie Pay-by-Car überzeugen. Für die Bereitstellung solcher Erlebnisse sind Partner erforderlich, die die Fähigkeit mitbringen, all diese verschiedenen Komponenten so zu koordinieren, dass sie für die Verbraucher leicht zu nutzen und zu verstehen sind."

So funktioniert das digitale Bezahlen im Auto mit Fingerabdruck

Erreicht der Fahrer eine angebundene Tankstelle und stellt den Motor ab, startet auf dem MBUX-Infotainmentsystem automatisch der Dienst Mercedes me Fuel Pay.3 Dann muss der Fahrer nur noch die entsprechende Zapfsäule auswählen. Noch vor dem Betanken errechnet das System den maximal möglichen Gesamtbetrag auf Basis des aktuellen Kraftstoffpreises und der Kraftstoffmenge bei Volltankung. Statt die Zahlung über ein mobiles Gerät freizugeben und dadurch abzuschließen, erfolgt die Authentifizierung des Fahrers nahtlos per Fingerabdruck.4 Nach dem Tanken sieht der Fahrer auf dem MBUX-Display die getankte Kraftstoffmenge und den tatsächlichen Rechnungsbetrag für seine Mastercard Debit- oder Kreditkarte. Die Bezahlung erfolgt automatisch, und der Fahrer darf die Tankstelle verlassen, ohne zur Kasse laufen zu müssen. Die Rechnung wird dem Kunden per E-Mail zugesendet.

Verfügbarkeit von Mercedes me Fuel Pay

Kontaktloses Bezahlen über Mercedes me Fuel Pay und Fingerabdrucksensor ist jetzt an über 3.600 kooperierenden Tankstellen in Deutschland möglich. Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre in Deutschland ausgestellten5 Kredit- oder Debitkarten von Mastercard für native In-Car-Payments nutzen. Dazu müssen sie ihre Karte im Mercedes me Benutzerkonto registrieren und im Fahrzeug über das MBUX Infotainmentsystem Mercedes pay+ aktivieren.

Das Bezahlen per Fingerabdruck aus dem Auto heraus wird in Kürze auf weitere fahrzeugnahe Dienstleistungen sowie auf weitere europäische Märkte ausgeweitet.

Weitere Informationen von Mercedes-Benz Mobility unter: group-media.mercedes-benz.com und www.mercedes-benz-mobility.com/de/media-site/

Mehr dazu: Nico Kersten, CEO bei Mercedes pay, spricht mit dem Mastercard Newsroom über die Entwicklung von In-Car-Payments:https://www.mastercard.com/news/perspectives/2023/mercedes-pay-ceo-on-securing-the-future-of-in-car-payments/

Über Mastercard

Mastercard ist ein globales Technologieunternehmen in der Zahlungsbranche. Unser Ziel ist es, eine integrative, digitale Wirtschaft zu schaffen, von der alle profitieren, indem wir Transaktionen sicher, einfach, intelligent und zugänglich machen. Mit sicheren Daten und Netzwerken, Partnerschaften und Leidenschaft helfen unsere Innovationen und Lösungen Privatpersonen, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, ihr größtes Potenzial auszuschöpfen. Über Verbindungen in mehr als 210 Ländern und Territorien bauen wir eine nachhaltige Welt auf, die unschätzbare Möglichkeiten für alle eröffnet.

www.mastercard.com

Über Mercedes-Benz Mobility

Mit rund 10.000 Beschäftigten hat sich Mercedes-Benz Mobility auf Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet Finanzierung, Leasing, Fahrzeugabos und -vermietung, Flottenmanagement, digitale Services rund ums Aufladen und Bezahlen sowie Versicherungs- und innovative Mobilitätsdienstleistungen. Mercedes-Benz Mobility ist ein Geschäftsbereich der Mercedes-Benz Group AG, zu der auch der Fahrzeughersteller Mercedes-Benz AG gehört, einer der größten Anbieter von Premium- und Luxus-Pkw und -Transportern. Die Mercedes-Benz Group AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Als Finanzdienstleister unterstützen Mercedes-Benz Mobility Organisationen weltweit den Vertrieb der Automobilmarken der Mercedes-Benz Group. Ferner bietet Mercedes-Benz Mobility umfassende Produkte und Dienstleistungen rund um das Laden von Elektrofahrzeugen im privaten, öffentlichen und geschäftlichen Bereich. In Deutschland ist die Mercedes-Benz Bank AG als Teil von Mercedes-Benz Mobility eine der führenden Fahrzeugfinanzierungsbanken. Flexible Mobilitätsangebote wie Mercedes-Benz Rent oder das EQ-Abo ermöglichen einen unkomplizierten und flexiblen Einstieg in die E-Mobilität und ergänzen das Dienstleistungsportfolio. Über seine Tochtergesellschaft Athlon ist Mercedes-Benz Mobility in Europa im operativen Fuhrparkmanagement und Fahrzeugleasing engagiert und betreut rund 400.000 Fahrzeuge. Darüber hinaus investiert Mercedes-Benz Mobility in den Markt für urbane Mobilitätsdienstleistungen: Das FREE NOW Joint Venture ist mit seiner digitalen Mobility-as-a-Service-Plattform ein Pionier der multimodalen Mobilität. Die Digital Charging Solutions GmbH (DCS), die hinter dem CHARGE NOW Joint Venture steht, bringt Fahrer von Elektrofahrzeugen und Betreiber von Ladestationen zusammen. Zum Portfolio gehören außerdem StarRides ein Joint Venture für Limousinen-Transportdienste in China und die Beteiligung am Berliner Chauffeurdienst Blacklane. Im Jahr 2022 hat Mercedes-Benz Mobility etwa jedes zweite weltweit verkaufte Fahrzeug der Mercedes-Benz Gruppe finanziert oder geleast. Dies entspricht einem Vertragsvolumen von 132,4 Mrd. €. Dieses Geschäftssegment erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 27,0 Mrd. und erzielte ein bereinigtes EBIT von 2,4 Mrd. €. Mercedes-Benz Mobility ist in 35 Ländern tätig.

1 Modellreihen: 223, 206, 254, 232 2 Mercedes-Benz nutzt zur Verschlüsselung der Transaktionsdaten den Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Die physische Kartennummer des Kunden wird durch einen sogenannten Token ersetzt. Die Zahlungsinformationen werden für jede einzelne Transaktion einmalig erstellt, und der Token kann nur von dem Händler verwendet werden, der diesen angefordert hat. 3 Für die Nutzung der Mercedes me connect Dienste müssen Sie eine Mercedes me ID anlegen und den Nutzungsbedingungen für die Mercedes me connect Dienste zustimmen. Die dargestellten Dienste und deren Verfügbarkeiten und Funktionalitäten sind insbesondere vom Fahrzeugmodell, Baujahr, gewählter Sonderausstattung und Land abhängig. 4 Die Einhaltung der starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA) erfordert eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die aus Folgendem besteht: etwas, das der Verbraucher weiß (z. B. ein Passwort), besitzt (z. B. ein angeschlossenes Gerät) oder ist (z. B. Biometrie). Mercedes pay nutzt das Mastercard Token Authentication Framework, dabei wird die Authentifizierung (SCA) von den kartenausgebenden Banken an Mercedes pay übertragen. 5 Die Ermächtigung zur Nutzung unterliegt der kartenherausgebenden Bank oder Sparkasse und nicht Mercedes-Benz.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

