Die Ergebnisse von Wolftank für das erste Halbjahr 23 blieben mit einem Umsatzanstieg von 4 % auf EUR 30,1 Mio. und einem EBITDA von EUR 1 Mio. im Vergleich zu EUR 1,4 Mio. im Vorjahr leicht hinter den Erwartungen zurück. Zu den Herausforderungen zählten Anlaufverluste im Wasserstoffsegment und inflationsbedingter Preisdruck. Positiv zu vermerken ist, dass Wolftank im Bereich Wasserstoff und erneuerbare Energien ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnete: Der Umsatz stieg von EUR 7 Mio. in H1'22 auf EUR 9,6 Mio. in H1'23, und der Auftragsbestand von über EUR 44 Mio. hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Infolgedessen erwartet das Unternehmen ein starkes Wachstum in H2'23 und rechnet für das GJ23 mit einem Umsatz von 74-91 Mio. EUR und einem EBITDA von 4,9-6,7 Mio. EUR. Auch die Aussichten für das GJ24 sind positiv, was durch die kürzlich angekündigte Aufstockung der Beteiligung an Petroltecnica zusätzlich unterstützt wird. Die Strategie von Wolftank im Wasserstoffsektor gewinnt an Zugkraft, und angesichts der bevorstehenden Verbesserung der Finanzkennzahlen halten die Analysten von AlsterResearch an ihrer Kaufempfehlung mit einem nach oben korrigierten Kursziel von EUR 22,00 fest, was ein Aufwärtspotenzial von 60% bietet.





