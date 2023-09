BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) konnte den Schwung des ersten Halbjahres 2023, in dem sie um gut +25% zulegte, bislang nicht ins zweite Halbjahr mitnehmen. Seit Anfang Juli pendelt das Papier des chinesischen Auto- und Batterieherstellers in mehr oder weniger großen Wellen auf und ab. Fehlt BYD die Kraft für eine weitere Aufwärtsbewegung? BYD vorgestellt BYD ("Build your dreams") ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem im Bereich der Herstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...