ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Telefonica Deutschland auf "Neutral" belassen. Nach Gesprächen mit europäischen Führungskräften und Regulierungsbehörden aus dem Telekommunikationsbereich sehe er bei Telefonica Deutschland eine Beeinträchtigung des Barmittelzuflusses um mehr als 200 Millionen Euro wegen der beendeten Kooperation mit der United-Internet-Tochter 1&1, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Diese wolle das Unternehmen mit Kostensenkungen und neuen Partnerschaften kompensieren. Tang nennt Deutsche Telekom und United Internet als seine bevorzugten Branchentitel. Am Ende der Rangliste stehen BT und KPN./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 19:36 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

