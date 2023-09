© Foto: picture alliance / NurPhoto | Alexander Pohl



Lange Gesichter bei Nel-Asa-Anlegern. Die einst gehypte Wasserstoff-Aktie hat seit Jahresbeginn über ein Drittel an Wert eingebüßt. Wie weit geht es noch bergab?

Über 34 Prozent Kursverlust seit Jahresbeginn und über 73 Prozent seit dem Höchststand am 11. Januar 2021 bei 34,48 Norwegischen Kronen: Die Nel-Asa-Aktie notiert mit 9,16 Norwegischen Kronen, umgerechnet 0,80 Euro, auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Erst kürzlich haben Analysten reihenweise ihre Daumen gesenkt.

Das Analystenhaus Bernstein Research hat die Nel-Asa-Aktie von "Outperform" auf "Underperform" herabgestuft. Analystin Deepa Venkateswaran verweist im Zuge dessen auf die nachlassende Auftragsdynamik von Nel Asa und einen nicht überzeugenden "Wettbewerbsgraben" in der Alkalitechnologie.

Auch JPMorgan-Analyst Patrick Jones gibt sich wenig optimistisch und rechnet für die Jahre 2023 und 2024 mit einem höheren operativen Verlust bei Nel Asa. Ähnlich sieht es auch die Credit Suisse. Laut Analyst Christopher Leonard könnte es sein, dass der norwegische Wasserstoff-Spezialist das Kapital noch mehr aufstocken müsse, bevor die Gewinnschwelle erreicht werde.

Besonders im Jahr 2020 waren Wasserstoff-Aktien wie Nel Asa, Plug Power und Ballard Power gehypte Lieblinge bei Marktteilnehmern. Seit dem Jahr 2021 befinden sich die meisten der Wasserstofftitel im Baissemodus, während Anleger weiter auf Profitabilität warten.

Barry Norris, Gründer und CEO des britischen Hedgefonds Argonaut Capital Partners, glaubt nicht, dass Anleger mit einem Wasserstoff-Investment in absehbarer Zukunft Geld verdienen können. "Es ist leider reine Zeitverschwendung", so Norris kürzlich in einem Bloomberg-Interview. Er sei "skeptisch, ob die Geschäftsmodelle vieler dieser Unternehmen funktionieren werden". Aus diesem Grund habe er "ein paar Wasserstoff-Shorts" aufgebaut. Gegen welche Unternehmen genau er wettet, verriet er jedoch nicht.

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

Das durchschnittliche Rating der Ne-Asa-Aktie lautet "Halten" und impliziert laut Marketscreener ein Aufwärtspotenzial von über 67 Prozent gegenüber dem derzeitigen Kursniveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion