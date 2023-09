(shareribs.com) Chicago 26.09.2023 - Mais und Weizen bewegen sich an der Chicago Board of Trade nach unten. Sojabohnen stabilisieren sich derweil, notieren aber unter der Marke von 13 USD. Der aktuelle Crop Progress Report zeigt eine leichte Verbesserung des Erntezustands. 53 Prozent wurden mit "gut" und "sehr gut" bewertet, nach 52 Prozent in der Vorwoche. Die Maisernte ist zu 15 Prozent abgeschlossen. ...

