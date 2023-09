Linz (www.anleihencheck.de) - Auch die Bank of Canada (BoC) hat Anfang September erneut eine Zinspause eingelegt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Verantwortlichen der BoC hätten aber betont, dass weitere Zinsschritte notwendig sein würden, sollte die Inflation hartnäckig bleiben. Die Gesamtinflation sei im August auf 4,0% (Juli 3,3%) gestiegen und die entscheidendere Kerninflation habe sich nach Werten von 3,2% im Juni und Juli auf 3,3% im August erhöht. Das Ziel der BoC sei natürlich eine nachhaltige Rückkehr in den Zielbereich von 1% bis 3%. Die Gefahr, dass die Inflation bei über 3% verharren könnte, bestehe und daher bleibe die BoC falkenhaft. Die Erhöhungsspekulationen dürften weitergehen. (26.09.2023/alc/a/a) ...

