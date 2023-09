Peugeot öffnet in Deutschland die Bestellungen für das Facelift seines Kleinwagens. Neben dem 208 mit klassischem Verbrenner kommt auch die Elektro-Version e-208 in überarbeiteter Form in den Handel - für einen merklich günstigeren Basispreis. Im Rahmen des Facelifts führt Peugeot für den e-208 eine dritte Ausstattungslinie ein: die Basis-Ausstattung Active. Der Antrieb des vollelektrischen Kleinwagens bleibt gegenüber seinem Vorgänger wie berichtet ...

