Mercedes-Benz will offenbar seine E-Fahrzeug-Produktion in den USA ausweiten. Fakt ist: Der Autobauer hat beim Staat bereits Förderanträge für seine US-Fabriken in Tuscaloosa und in Charleston eingereicht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf vier Insider berichtet, plant Mercedes-Benz wegen der üppigen Förderung im Rahmen des Inflation Reduction Act sein SUV-Werk in Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama zu vergrößern und auch sein Transporterwerk ...

