Pressemitteilung

niiio-Tochter DSER gewinnt Vermögensverwalter FINANZINVEST Consulting als Neukunden

Weiterer Vermögensmanager setzt auf niiio's "One-Stop-Shop"-Plattform

FINANZINVEST Consulting GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter in Süddeutschland mit über 50 vertraglich gebundenen Vermittlern

Ausbau des Produktportfolios der DSER trägt Früchte

Görlitz, 26.09.2023 | Die DSER GmbH, Tochtergesellschaft der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, hat die FINANZINVEST Consulting GmbH als neue Kundin im Wealth Management gewonnen. Der unabhängige Vermögensmanager aus Süddeutschland bietet strukturierte Vermögensverwaltungsstrategien und professionelle Vermögensverwaltung für alle Anlegergruppen, der Schwerpunkt liegt auf der Verwaltung von Privatkundenvermögen.

Mithilfe von niiio's "one-Stop-Shop" Plattform konsolidiert das Unternehmen seine derzeitige Softwarelandschaft: 50 vertraglich gebundene Vermittler (Tied Agents), Anlageberater und individuelle Vermögensverwalter sowie interne Mitarbeiter mit Prüfrechten werden ab 01.01.2024 mit dem Portfoliomanagement-System arbeiten.

"Wir entwickeln für unsere Kunden innovative, unabhängige Lösungen und qualitativ hochwertige Konzepte. Unsere Berater, die Generationenberater oder EstatePlanner sind, benötigen eine Komplettlösung, die alle Szenarien eines Vermögensverwalters abgedeckt und schlanke Prozesse vorhält. Wir haben uns daher für die Software von der DSER GmbH entschieden", sagt der Geschäftsführer der FINANZINVEST Werner Biberacher. "Der digitalisierte Antragsprozess macht auch die Beratung vor Ort wesentlich einfacher und effektiver. Wir sparen somit nicht nur Papier, sondern wertvolle Zeit, die wir gerne für unsere Mandanten investieren. Zeit fürs Wesentliche - die Wünsche und Ziele unserer Kunden stehen dabei immer im Mittelpunkt."

Das bestätigt die Markteinschätzung der niiio finance group: Geringe Margen und immenser Kostendruck zwingen Wealth Management Unternehmen zur Konsolidierung ihrer vielfach uneinheitlichen Software-Landschaften.

Für Ina Just, Geschäftsführerin der DSER GmbH und Mitglied im Management Board der niiio finance group, belegt der jüngste Akquise-Erfolg die Stärken des DSER-Angebots: "In den letzten Jahren haben wir unser Produktportfolio mit Schwerpunkt Portfoliomanagement und Advisory gezielt weiterentwickelt und auch entsprechend investiert. Diese Maßnahmen greifen und tragen zu unserem organischen Wachstum bei. Wir erschließen gleichzeitig neue Up-Selling- und Cross-Selling-Potenziale mit der niiio-Plattform."

Johann Horch, CEO und Gründer der niiio finance group, erklärt: "Die DSER mit ihrem Fokus auf das digitale Wealth Management ist ein wichtiger Bestandteil unserer Plattform. Mit unseren Software-as-a-Service-Lösungen für das Asset- und Wealth-Management adressieren wir einen strukturellen Wachstumsmarkt und hier wollen wir auch mithilfe weiterer Unternehmensübernahmen systematisch Marktanteile gewinnen."





Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als "one-stop-shop" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis - und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.



Über die FINANZINVEST Consulting GmbH:

Die FINANZINVEST Consulting GmbH ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsinstitut nach §15 WpIG, das ausschließlich im Auftrag des Mandanten handelt. Die ganzheitliche Vermögensplanung reicht vom Privatkunden bis hin zu vermögenden und institutionellen Kunden im In- und Ausland. Durch unser 25-jähriges Know-how im Bereich der Generationenberatung und unser Netzwerk mit erstklassigen Spezialisten sind wir am Markt sehr erfolgreich etabliert.







Kontakt:

E-Mail: ir@niiio.finance



