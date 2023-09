Die Aktie von Microsoft hat ordentlich KI-Potenzial und viele Analysten haben dies bereits in ihren Modellen berücksichtigt. Auch die Experten von Guggenheim sehen in der generativen KI mehr als nur eine gute Story - und haben daher am Montag ihr Sell-Rating für die Microsoft-Aktie aufgegeben.John DiFucci von Guggenheim war der letzte Analyst, der bei der Aktie von Microsoft zum Verkauf geraten hatte - sein früheres Kursziel: 232 Dollar. Doch der Rückenwind durch die generative KI bläst anscheinend ...

