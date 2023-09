NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Kering von 580 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Er habe seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum der meisten europäischen Luxusgüterkonzerne im dritten und vierten Quartal reduziert, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch längerfristig dürfte die schwächere Nachfrage vor allem aus China das Wachstum bremsen. Aubin senkte zudem seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2024 und liegt nun nach eigener Aussage unter den Konsensprognosen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

