DJ Wacker Chemie investiert in Ausbau Spezialsilikon-Produktion in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie investiert 150 Millionen Euro in die Erweiterung der Herstellungskapazitäten von Spezialsilikonen in China. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, gab er am Dienstag der Auftakt für den Bau mehrerer neuer Produktionslinien für die Herstellung von funktionellen Silikonölen, Silikon-Emulsionen und Silikonelastomer-Gelen am Standort Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu. Die neuen Anlagen sollen in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Betrieb genommen werden, die erforderlichen Genehmigungen der lokalen Behörden liegen bereits vor.

September 26, 2023 04:42 ET (08:42 GMT)

