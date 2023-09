Unterföhring (ots) -SAT.1 feiert das Fernsehen mit dem "Deutschen Fernsehpreis 2023". Schauspielerin Michaela May, Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova, Sternekoch Tim Raue, Schauspielerin Anja Kling, Moderator Jörg Pilawa, Comedian Ralf Schmitz, Moderatorin Esther Sedlaczek, Schauspielerin Esther Schweins, Entertainer Giovanni Zarrella, Moderatorin Frauke Ludowig, Journalist Dirk Steffens, Moderator Alexander Bommes, Schauspielerin Anna Thalbach, Starkoch Nelson Müller, Moderatorin Marlene Lufen, Schauspieler Sky du Mont, Moderator Matthias Opdenhövel, Comedian Michael Mittermeier, Schauspieler Tom Beck, Moderator Daniel Boschmann, Schauspielerin Gesine Cukrowski, Ernie und Bert sowie die Wetter-Moderator:innen Claudia Kleinert, Katja Horneffer, Corinna Borau und Christian Häckl präsentieren als Laudator:innen die TV-Gala "Der Deutsche Fernsehpreis 2023" am Donnerstag, 28. September 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.An einem glanzvollen Abend voll kleiner und großer Emotionen ehren sie in 18 Kategorien die herausragendsten Inhalte und individuellen Leistungen aus TV und Streaming des vergangenen Jahres (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023) aus den Bereichen Fiktion, Entertainment und Information mit dem Deutschen Fernsehpreis und übergeben den Förderpreis.Zum krönenden Abschluss wird Regisseur, Schauspieler, Autor, Produzent und Comedian Michael Bully Herbig den größten Preis des Abends, den Ehrenpreis der Stifter (SAT.1, die ARD, Deutsche Telekom, RTL, ZDF), für sein Lebenswerk persönlich auf der großen Bühne entgegennehmen.Michael Bully Herbig: "Wäre ich jetzt 65, würde ich sagen, 'ist vielleicht ein bisschen früh'. Wäre ich 75, würde ich vielleicht denken, 'ja, wurde auch mal Zeit'. Jetzt mit 55 komm ich aus dem Staunen nicht mehr raus!" (Kurzinterview mit dem Ehrenpreisträger hier)Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker begrüßt zur "Nacht der Kreativen" am MittwochWer waren die kreativsten Köpfe und herausragendsten Fernsehmacherinnen und Fernsehmacher im vergangenen Jahr? In der "Nacht der Kreativen" werden schon am Mittwoch, 27. September 2023, einen Tag vor der großen TV-Gala, im Rahmen eines festlichen Dinners in der Flora in Köln die Deutschen Fernsehpreise für kreative Einzelleistungen in elf Kategorien verliehen. Die Auszeichnungen übergeben u.a. Journalistin Katrin Eigendorf, Autorin Sophie Passmann und Produzent Friedrich Oetker als Laudator:innen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker begrüßt die Gäste im Saal. Moderator Steven Gätjen führt als Gastgeber durch den Abend.Veranstalter und Produzent der "Nacht der Kreativen" und des "Deutschen Fernsehpreises 2023" ist Riverside Entertainment im Auftrag der Deutscher Fernsehpreis GmbH."Der Deutsche Fernsehpreis 2023" am Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: DeutscherFernsehpreisPressekontakt:Petra Dandl, Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1169, - 1158email: petra.dandl@seven.onfrank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5611901