In Michigan will Ford ab 2026 eigene LFP-Batteriezellen mit CATL-Technologie fertigen. Doch nun ruhen die Bauarbeiten auf unbestimmte Zeit, Ford selbst bleibt in einer Erklärung vage. Es dürfte dabei aber weniger um die CATL-Beteiligung an dem Projekt gehen, sondern eher um die derzeit laufenden Verhandlungen mit der mächtigen UAW-Gewerkschaft. Ford unterbricht die Arbeiten an seiner LFP-Batteriezellenfabrik in Marshall im US-Bundesstaat Michigan. ...

