Zumindest an der Börse flammte das Thema Corona vor einigen Wochen wieder einmal auf und neue Impfstoffe, welche an derzeit grassierende Varianten angepasst wurden, sorgten für frische Kursfantasien. Einmal mehr ist dabei BioNTech an der Speerspitze. Als eines der ersten Unternehmen erhielten die Mainzer eine Zulassung nebst Liefervertrag mit der EU.Das allein ist aber noch keine echte Sensation. Gehofft hatten die Anleger auf einen breiten Zulauf, da es Gerüchte um eine breitangelegte Impfkampagne in den USA gab. Von einer solchen ist bisher aber wenig zu sehen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...